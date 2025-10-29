Beyninizin baskın tarafı hangisi bu test ile keşfedin! İlk gördüğünüz hayvan kişiliğinizi belirliyor
Beynimiz dünyayı kimi zaman analitik, kimi zaman sezgisel bir mercekten okur. Algıda odaklandığımız ilk unsur, düşünme biçimimize dair ipuçları verebilir. Eğlenceli ama düşündürücü bu mini görsel testte, ilk anda hangi hayvanı fark ettiğiniz; dikkat tarzınız, karar alış biçiminiz ve baskın bilişsel eğilimleriniz hakkında sürpriz detaylar sunuyor!
Psikobiyolog ve Nobel Ödülü sahibi Roger W. Sperry, beynin 2 yarıküresinin (sol ve sağ) farklı çalıştığını ve düşünme biçiminizin hangi tarafın baskın olduğuna bağlı olduğunu keşfetti. Şimdi sırada, gözünüze ilk takılan hayvanla kişilik eğilimlerinizi yoklayan hızlı bir deneme var!
Fotoğrafa hızlıca bir göz atın. İlk önce hangi hayvanı görüyorsunuz?
BİR KAPLANIN BAŞI
Eğer bir kaplanın başını ilk önce görüyorsanız beyninizin sol yarısı, sağa göre daha aktif olabilir. Yani siz analitik bir insansınız, hedef odaklı ve organize davranıyorsunuz. Bir problemle karşılaştığınızda ise mantıklı, hesaplayıcı ve objektif olmaya eğilimlisiniz.
Ancak bazen verdiğiniz karar üzerine çok düşündüğünüz için bu kararın kesin doğru olduğu yanılgısına kapılabiliyorsunuz bu yüzden arada başkalarının görüşlerini de dinlemeniz gerektiğini öğrenmeniz gerekebilir.
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZ
Planlı: Genellikle tüm işlerinizi veya rutininizi planlamaya yatkınsınız.
Kesin: Açık, belirlenmiş hedefleriniz var ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol konusunda netsiniz.
Rasyonel: Duygularınız hedeflerinize ulaşmanıza engel olmaz.
Gerçekçi: Dünyaya oldukça gerçekçi bir perspektiften bakıyorsunuz. İçerisinde masallara yer olmadığından daha ulaşılabilir hedefler koyuyorsunuz.
Mantıksal: Matematik ve bilim gibi alanlarda yeteneğiniz olabilir.
ASILI DURAN BİR MAYMUN
İlk önce gördüğünüz hayvan bir maymunsa beyninizin sağ kısmına daha yatkınsınız demektir. Yani yenilikçi fikirlerle dolu, yaratıcı bir insansınız. Bir sorunla karşılaştığınızda eleştirel düşünceden çok sezgilerinize (ki çoğu zaman doğrudur) güvenirsiniz.
Hayatınızda attığınız her adımın size bir ders olduğunu, kaybetmenin bile hedeflerinize ulaşma yolunda atılmış bir adım olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Sizin için yolculuk hedeften daha önemlidir. Hayalperest olduğunuz için çoğu zaman kendi hayal dünyanızda kaybolursunuz.
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZ
Dürtüsel: Bir şeyleri kendiliğinden yaparsınız, genelde planlı olmaz akış içerisinde gerçekleşebilir.
Duygusal: Pek çok şeyi önemsersiniz. Düşünmeye zaman harcıyorsunuz ve duygulara göre hareket ediyorsunuz.
Yaratıcı ve sanatsal: Müzik, sanat ve diğer yaratıcı disiplinlerde yetenekli olabilirsiniz.
Sezgisel: Yapılacaklar listesi yapmazsınız ve kural kitabına uymazsınız. Sorunları sezgisel olarak çözmeniz daha olasıdır.
Hayalperest: Çok fazla hayaliniz var ve bu hayalleri gerçekleştirmek için çaba harcıyorsunuz, ayrıca kendi hayal dünyanızda yaşamayı seviyor olabilirsiniz.
