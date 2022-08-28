Faciadan dönüldü! O anlar kamerada 0:00 / 0:00

DHA

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Çökme anları karşı binada oturan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor.

Daha önce de çöktüğü belirtilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.