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        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu'nda gecekondu yangınına damacanalı müdahale | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda gecekondu yangınına damacanalı müdahale

        İstanbul Beyoğlu'nda iki katlı gecekonduda çıkan yangında bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinleri alevlere damacanadan su sökerek müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 02:48 Güncelleme: 08.02.2025 - 02:48
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        Gecekondu yangınına damacanalı müdahale
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        Yangın, saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi'nde bulunan 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

        Alevler kısa sürede büyürken çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Panik yaşayan mahalle sakinleri, alev alev yanan eve hortum ve damacanadan su dökerek müdahale etmeye çalıştı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken bir kişi, ambulanstaki tedavisinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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