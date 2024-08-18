Beyonce ve Jay-Z New York sokaklarında
Müzik dünyasının en güçlü çiftlerinden olan Beyonce ve Jay-Z, New York'ta bir etkinlik çıkışında görüntülendi
Nadiren birlikte görüntülenen Beyonce ve Jay-Z çifti, New York sokaklarında fotoğraflandı. 42 yaşındaki Beyonce ile 54 yaşındaki Jay-Z, New York'taki Hudson Yards'ta düzenlenen bir etkinlikten ayrılırken görüldü.
Beyonce, eşiyle dışarıda geçirdikleri gece için açık pembe, kapüşonlu bir kıyafet ve aynı renkte çizmeden oluşan bir kombin seçmişti.
Çift, basına konuşmazken, Beyonce kameralara gülümsemeyi tercih etti.
2008'de evlenen çiftin 12 yaşında Blue Ivy adında bir kızı ve 7 yaşında Sir ve Rumi adında ikizleri bulunuyor.
2024 MTV Video Müzik Ödülleri'ne pek çok dalda aday gösterilen Beyonce, en son Paris Olimpiyatları'nda yarışan ABD takımını tanıtan bir klip yayınlamıştı.
Simone Biles, Sha'Carri Richardson, Noah Lyles, Caeleb Dressel, Katie Ledecky gibi ekibin birkaç üyesinin adını söyleyen Beyonce'nin klibinde, en son albümü 'Cowboy Carter'daki 'Ya Ya' şarkısı fonda çalıyordu.