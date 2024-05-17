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        Haberler Dünya "Beyt Hanun sakinleri su ve gıdadan yoksun şekilde 5 gündür kuşatma altında"

        "Beyt Hanun sakinleri su ve gıdadan yoksun şekilde 5 gündür kuşatma altında"

        Gazze'deki Filistin Hükümeti, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun sakinlerinin beş gündür su, yiyecek gibi temel yaşam kaynaklarından yoksun şekilde kuşatma altında tutulduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 00:34 Güncelleme: 17.05.2024 - 00:34
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        İsrail, Beyt Hanun'u kuşattı
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırıları ve bu saldırıların bölge sakinlerinin insani şartları üzerindeki yansımaları ele alındı.

        İsrail askeri araçlarının, Beyt Hanun'dan sızarak bölgeyi kuşatma altına aldığı ve Cibaliya'yı işgal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Beyt Hanun kentindeki binlerce Filistinliden kendilerine onlarca çağrı geldiği, İsrail güçleri tarafından beş gündür uygulanan kuşatma nedeniyle temel yaşam kaynaklarından yoksun oldukları bilgisinin paylaşıldığı vurgulandı.

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu Haberi Görüntüle

        Şu anda Beyt Hanun'da bulunan binlerce Filistinlinin, Cibaliya'ya başlayan saldırılardan bu yana gıda, su gibi yaşamsal ihtiyaçlardan herhangi birine ulaşamadığı belirtildi.

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        Beyt Hanun sakinlerinin kentin içinde tamamen kuşatma altında olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Cibaliya kampının doğu tarafındaki yoğun bombardıman nedeniyle bazılarının yaralandığı ve İsrail'in Beyt Hanun Hastanesini hedef alması nedeniyle bölgede sağlık merkezi olmadığı ifade edildi.

        Gazze'deki hükümet, binlerce kadın ve çocuğun aralarında bulunduğu bölge halkının hayati sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

        Hükümet, uluslararası toplum ve yardım kurumlarına da bölge halkını kurtarmak, kuşatmayı sona erdirmek ve İsrail güçlerinin Cibaliya'da işlediği suçları engellemek için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

        İSRAİL SALDIRILARINI 10 MAYIS'TA YOĞUNLAŞTIRDI

        Refah'taki kara saldırılarını 10 Mayıs'ta genişleten İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde de başta Cibaliya bölgesi başka olmak üzere saldırılarını yoğunlaştırdı.

        İsrail ordusu, dün Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını genişlettiğini duyurmuş, görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta "zorla yerinden edilmiş yüzlerce Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına göçe zorladığını" aktarmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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