Polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü

Kargı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Hüseyin Ç, Gemici Mahallesi Adatepe Sokakta daha önceden husumetli olduğu komşusu Fatih Afacanı (40) tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Hüseyin Ç. ise Kargı İlçe Emniyet Amirliğine teslim oldu.

Hüseyin Çnin daha önce Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, kısa süre önce Kargı İlçe Emniyet Amirliğine tayinin çıktığı ve Osmancık'ta görev yaptığı dönemde komşusu olan Fatih Afacan ile husumet yaşadığı öğrenildi.