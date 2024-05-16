Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evlendiği ortaya çıktı. Pamuk; sosyal medya hesaplarında soyadını, 'Yazıcı' olarak değiştirdi
Giriş: 16.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:07
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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, hayatlarını birleştirdi.
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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı.
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Ünlü oyuncu, 'Pamuk', soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi.