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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi! Soyadını değiştirdi - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi

        Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evlendiği ortaya çıktı. Pamuk; sosyal medya hesaplarında soyadını, 'Yazıcı' olarak değiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:07
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        2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, hayatlarını birleştirdi.

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        Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı.

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        Ünlü oyuncu, 'Pamuk', soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi.

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        Yusuf Yazıcı'nın, Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'da yaşamak istemediği için takımıyla sözleşme yenilemediği basına yansımıştı.

        #Yusuf Yazıcı
        #Melisa Aslı Pamuk
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