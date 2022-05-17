Biden, Beyaz Saray'da Miçotakis için resepsiyon verdi 0:00 / 0:00

AA

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Oval Ofis'te görüştüğü Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.

AA'nın haberine göre; Biden, iki ülke arasında savunmadan iklim değişikliğine kadar birçok alanda ilişkilerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Miçotakis'e Ukrayna konusundaki adımları için de teşekkür eden Biden, Yunanistan kökenli göçmenlerin ABD toplumuna yaptığı katkılara da değindi.