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Biden yönetimi, pazartesi günü Suudi Arabistan'la ilgili açıklama yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunun ardından pazartesi günü Suudi Arabistan'la ilgili bir açıklama yapacaklarını söyledi

Biden yönetimi, pazartesi günü Suudi Arabistan'la ilgili açıklama yapacak
AA

Biden, memleketi Delaware'ye hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının Suudi Arabistan'la ilgili sorusunu yanıtladı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD istihbaratının raporunun ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MBS) cezalandırıp cezalandırmayacağı yönündeki soruya Biden, "Suudi Arabistan'la ilgili genel olarak ne yapacağımıza ilişkin pazartesi günü bir duyuru yapılacak." yanıtını verdi.

YAPTIRIM KARARI ALMAMIŞTI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi MBS'ye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında MBS'ye yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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