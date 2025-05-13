BİFO'dan 'Yüzyılın Yankıları' konseri
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2024/25 sezonunun kapanış konseri "Yüzyılın Yankıları"nda, 15 Mayıs Perşembe akşamı Zorlu PSM'de keman virtüözü Ziyu He ile aynı sahneyi paylaşacak
Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 15 Mayıs 2025 tarihinde 2024/25 sezonunun kapanış konseri “Yüzyılın Yankıları” ile müzikseverlerle bir araya geliyor. BİFO, henüz 17 yaşındayken Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde Musikverein’daki ilk performansında dikkatleri üzerine çeken ve birçok prestijli toplulukla konserler veren keman virtüözü Ziyu He’yi ağırlayacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, bu konserde Wagnere, Mahler, Walton ve Britten eserleriyle coşkudan lirizme, kahramanlıktan hüzne uzanan etkileyici bir program sunacak.Ziyu He
YÜZYILIN YANKILARI
15 Mayıs 2025 Perşembe, 20.00
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
CARLO TENAN şef
ZIYU HE keman
ALİ PINAR & SİBİL ARSENYAN ile konser öncesi söyleşi
19.00-19.30, Meydan Fuaye / Zorlu PSM
WALTON Johannesburg Festival Uvertürü
BRITTEN Keman Konçertosu, Re minör, op.15
WAGNER Tannhäuser Uvertürü WWV 70
MAHLER Senfoni no.10, Fa diyez Majör, I. Adagi