BİFO'dan 'Yüzyılın Yankıları' konseri

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 15 Mayıs 2025 tarihinde 2024/25 sezonunun kapanış konseri “Yüzyılın Yankıları” ile müzikseverlerle bir araya geliyor. BİFO, henüz 17 yaşındayken Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde Musikverein’daki ilk performansında dikkatleri üzerine çeken ve birçok prestijli toplulukla konserler veren keman virtüözü Ziyu He’yi ağırlayacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, bu konserde Wagnere, Mahler, Walton ve Britten eserleriyle coşkudan lirizme, kahramanlıktan hüzne uzanan etkileyici bir program sunacak.

Ziyu He

YÜZYILIN YANKILARI

15 Mayıs 2025 Perşembe, 20.00

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

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BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

CARLO TENAN şef

ZIYU HE keman

ALİ PINAR & SİBİL ARSENYAN ile konser öncesi söyleşi

19.00-19.30, Meydan Fuaye / Zorlu PSM

WALTON Johannesburg Festival Uvertürü

BRITTEN Keman Konçertosu, Re minör, op.15

WAGNER Tannhäuser Uvertürü WWV 70

MAHLER Senfoni no.10, Fa diyez Majör, I. Adagi