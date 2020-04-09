Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarını evinde sürdüren milli judocu Bilal Çiloğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bilal Çiloğlu, Konya'da 2009 yılında ilkokul 5. sınıf öğrencisiyken, öğretmenlerinin judo takımı için seçme yaptığını belirterek, "Ben kazanamamıştım. Daha sonra arkadaşlarım ekibin çok kalabalık olduğunu, antrenmanlara gelsem aralarında fark edilmeyeceğimi söyledi. Onlarla gidip gelmeye başladım ve gerçekten fark edilmedim." diye konuştu.

Futbolu da çok sevdiğini ancak babasının judoya yönlendirdiğini anlatan 21 yaşındaki sporcu, "2010 yılında Denizli'deki Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. İlk katıldığım Türkiye şampiyonasıydı. Ondan sonra benim için judo biraz daha ciddileşti." ifadelerini kullandı.

"Devamında yıldızlar kategorisinde 2 sene üst üste Türkiye'de derece yaptım." diyen Bilal, şöyle devam etti:

"Milli takım kampına ilk o zaman gittim. 18 yaş altı kategorisinde 3 sene üst üste Türkiye şampiyonu oldum. İlk önemli başarım, 2015'te ümitler Avrupa şampiyonluğuydu. Türkiye'de 11 yıl sonra ilk kez kazanılmış, böyle bir hasretin sonunda gelmişti. Daha sonra gençlerde ve büyüklerde birlikte koordineli yarışmaya başladım. 2017 yılında Zagreb'deki Dünya Gençler Şampiyonası'nda final yapmış ve ikinci olmuştum. Bir sonraki sene iyi bir performans yakaladım. Artık olimpiyatlar için yarışmaya başlamıştım. 2018'in başında genç olmama rağmen Fas'ta büyükler grand prix yarışmasında altın madalya aldım. Bu madalya, benim büyüklerde yer edinmemi sağladı. Devamında aynı sene büyüklerde Avrupa üçüncüsü oldum. Erkeklerde uzun sürenin ardından madalya alınmış oldu. Bunun için çok gururluydum. Genç bir sporcu olarak büyüklerde Avrupa derecesi yapmak gerçekten çok zor. Orada olimpiyat ve Avrupa şampiyonu sporcuları yenmiştim. İlk maçımda 2016'nın olimpiyat şampiyonunu yenmiştim. Kariyerimin en önemli maçıydı."

2018 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandığını hatırlatan başarılı sporcu, ardından Dünya Şampiyonası için çalışmalarına başladığını aktarırken, "İyi motive olmuştum fakat antrenmanda dirseğim yerinden çıktı, bağlar zedelendi, baya bir travma geçirdim. Fizyoterapistlerimizin de yardımıyla 1,5 ay tedavi gördüm. Dünya Şampiyonası'na gidebilmek için kendimi çok zorladım. Doktorlar, 'Artık sana bırakıyoruz.' demek zorunda kalmışlardı. Dirseğim henüz tam açılmıyordu bile ve Gençler Dünya Şampiyonası'na gidip altın madalya kazandım. Bu madalyayı daha önce ilk ve tek kazanan, 24 yıl önce İlknur Kobaş'tı. 2018'de Gençler Dünya Şamiyonası altın madalyasını erkeklerde ilk kez ükemize getirdim." değerlendirmesinde bulundu.

"OLİMPİYATLAR İÇİN KENDİMİ ÇOK İYİ BİR NOKTAYA GETİRDİM"

İlk kez 2019'da katıldığı Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 7. olduğunu, puan anlamında iyi bir performans sergilediğini anlatan Bilal, "Bu sonuçla çıkışa geçtim. Sonrasında Zagreb Grand Prix'sinde üçüncü, Abu Dabi Grand Slam Turnuvası'nda şampiyon oldum. Bu beni olimpiyat sıralamasında 2. sıraya kadar ilerletti. Ardından Okyanusya Açık'ta altın madalya aldım. İki haftada olimpiyatlar için kendimi çok iyi bir yere getirdim, hatta garantiledim diyebilirim." açıklamasında bulundu.

Judoda olimpiyat kotasının kesin ilanının uzun bir süreç aldığına işaret eden milli sporcu, "Normalde bu yıl mayıs ayı puan maçları sona erecek, sonrasında da kota listeleri açıklanacaktı. Şu an maç eksiğim nedeniyle dünya sıralamasında 4. sıraya geriledim ama kalan yedi maça katılmasam bile olimpiyat kotası alacak durumdayım. Garanti diyebiliyoruz. Bizde şu an 4 sporcu bu şekildeyiz. Judoda 4 sporcunun kotası kesin diyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Koronavirüs salgınından dolayı Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılına ertelendiğini hatırlatan Bilal Çiloğlu, Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) gelecek yıl nisan veya mayıs ayında kesin kotaları açıklamasını beklediğini dile getirirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"IJF, koronavirüs tehlikesi kalktığı zaman kalan 7 maçı oynatacaktır. Haksızlık olmaması için bu yapılacaktır. Bizim puanlarımız aynı şekilde korunacak. Avrupa Judo Federasyonu, Avrupa Şampiyonası'nı Kasım ayında Çekya'da yapacağını ilan etti. Bizim için şu an ilk hedef Büyükler Avrupa Şampiyonası oldu. İnşallah koronavirüs kısa zamanda geçer ve biz de çalışmalara başlarız. Ondan sonra da IJF, kalifikasyon maçları takvimini ilan edecek, süreç devam edecek. Dünya sıralamasında birinci de olsak bizim kesin kota listesi kalan 7 maç oynanmadan ilan edilemez."

"SERİBAŞI OLARAK BAŞLAYACAĞIM"

Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olabilmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Bilal, "Olimpiyat madalyası hedefimi hiç ağzımdan düşürmedim. 2016'daki Rio Olimpiyatları bittikten sonra kendime, 'Olimpiyat madalyasını alacağım.' dedim. Bunu başarabileceğime çok inanıyorum. Daha önce olimpiyat şampiyonlarını, dünya şampiyonlarını yendim. Aramızda büyük bir fark olmadığını biliyorum. Dünya sıralamasında da 2. sıraya kadar gelmiş birisi olarak, oraya favori gideceğimi düşünüyorum. Olimpiyatlara seribaşı olarak başlayacağım inşallah. Günümde de olursam, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alacağıma, hatta şampiyon olacağıma inanıyorum. Hedefim de bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye adına branşında birçok madalya hasretini sonlandırdığına işaret eden Bilal Çiloğlu, "Judoda 21 yıllık olimpiyat şampiyonluğu hasretini sonlandırmak, benim çok büyük bir hayalim. Ondan sonra, güreşte de olduğu gibi her olimpiyatta judoda bir madalya kazanılmasını istiyorum. İnşallah bunun startını 2021 yılında altın madalya alarak, İstiklal Marşı'mızı okutarak vermiş oluruz. Judonun ülkemizde her olimpiyatta madalya beklenen bir branş olmasını, buna da aracı olmayı istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.