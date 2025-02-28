Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetinden Şam'a ziyaret

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yer aldığı heyete, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik ediyor.

Heyet, Suriye'nin başkentinde ilk olarak Şam Valiliği'ni ziyaret ederek, Şam Valisi Mahir Mervan ile görüştü.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arzusu olan bu ziyaretin Suriye'deki gelişmelere verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

REKLAM

Suriye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, "Her alanda ne tecrübemiz varsa Suriyeli kardeşlerimizin hizmetine sunmaya hazırız." dedi.

Erdoğan, Suriye'nin önemli bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, bu süreçte eğitim başta olmak üzere birçok alanda Şam'a destek olmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Bilal Erdoğan, Suriye'de Osmanlı eserlerinin aslına uygun ve emin ellerde restore edilmesinin önemine de dikkati çekti.

"KARDEŞLİĞİMİZ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, "Komşuya, kardeşe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Mustafa Varank, Türkiye'nin Suriye halkına verdiği desteğin altını çizerek, "İnşallah önümüzdeki süreç inşa süreci olacak. Bu süreçte Suriye'nin yanında olacağız." diye konuştu.

Varank, en kısa zamanda Vali Mervan'ı Türkiye'de ağırlamak istediklerini belirtti.

REKLAM

"DEVRİK BAAS REJİMİ GERİDE YIKIM BIRAKTI"

Vali Mervan da ziyaretten dolayı Türk heyetine teşekkür ederek, karşılaştıkları zorlukları anlattı.

Mervan, devrik Baas rejiminin geride yıkım bıraktığını, altyapı, insanlar kaynakları, belediye hizmetleri ve lojistik başta olmak üzere bir birçok alanda eksik ve sıkıntıların olduğunu söyledi.