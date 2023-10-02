Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Şerifpaşa Camii mevkisinde yaklaşık 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sonrası ayrılan gruplar Şadırvan Mevkisinde tekrar karşı karşıya geldi ve tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan bıçaklı kavgada Oğuzhan G. ve Yunus D. batın bölgesinden bıçaklandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.