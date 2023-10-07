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        Bilecik'te jandarma ekiplerinden dron destekli trafik denetimi

        Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:01
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        Bilecik'te jandarma ekiplerinden dron destekli trafik denetimi
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        Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş timleri, sorumluluk bölgesinde ağır tonajlı araçlar olmak üzere şehirler arası kara yollarında ve seyir halinde sürücü davranışlarının denetlenemediği dönemeçli, virajlı yol kesimlerinde, zorunlu haller dışında emniyet şeridi, piknik, mesire alanı gibi vatandaşların yaya olarak da bulunduğu kesimlerde drift atma, cep telefonu kullanma, emniyet kemeri ve motosiklette koruyucu başlık takmama gibi ihlallerin tespiti, dron destekli trafik denetimi yaptı.

        İlçeler dahil eş zamanlı düzenlenen uygulamada, kontrol noktasında görevli jandarma ekipleri durdurdukları 876 sürücü ile araçların belgelerini kontrol etti. Trafik kuralı ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

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