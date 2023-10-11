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        Bilecik'te çiftçilere ata tohumu buğday dağıtıldı

        Bilecik Belediyesine ait tarlalarda ekimi yapılan ata tohumu buğdaylar üreticilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:54
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        Bilecik'te çiftçilere ata tohumu buğday dağıtıldı
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        Bilecik Belediyesine ait tarlalarda ekimi yapılan ata tohumu buğdaylar üreticilere dağıtıldı.

        Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl itibariyle belediyeye ait topraklarda yetiştirilen karakılçık buğday tohumunu çoğalttıklarını ifade etti.

        Belediyeye ait toprakları tarıma kazandırdıklarını dile getiren Subaşı, "Kimi alanlarda karakılçık buğdayı ektik kimi alanlarda ise bal kabağı ektik. Aynı şekilde orta refüjlerimizi de ektiğimiz lavantalarla süsledik. Bugün ise hasadını tamamladığımız ata tohumu karakılçık buğdayını çiftçilerimize teslim ettik. Amacımız çiftçilere ufak da olsa katkı sunmanın yanı sıra çok değer verdiğimiz ata tohumunun çoğaltılmasıdır. Bu açıdan anlamlı ve güzel bir çalışmayı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

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