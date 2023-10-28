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        Genç mühendis adaylarının kamikaze İHA'sı "Alfa Kurt" nokta atışı yaptı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bünyesinde tasarlanan "Alfa Kurt" adlı kamikaze insansız hava aracının (İHA) testlerinde başarılı sonuçlar elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:05
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        Genç mühendis adaylarının kamikaze İHA'sı "Alfa Kurt" nokta atışı yaptı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bünyesinde tasarlanan "Alfa Kurt" adlı kamikaze insansız hava aracının (İHA) testlerinde başarılı sonuçlar elde edildi.

        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk koordinatörlüğündeki proje ekibinin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle tasarlayıp prototiplerini ürettiği "Alfa Kurt"un testleri, Eskişehir'in İnönü ilçesinde gerçekleştirildi.

        Öztürk, AA muhabirine, Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerine katkıda bulunmak amacıyla tasarımını ve üretimini yaptıkları kamikaze İHA'ların yük taşıma, hız ve menzil kapasitelerinin artırılması için yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

        Öğrencileriyle "Alfa Kurt"un 5 ila 7 kilogramlık kalkış testinden sonra kalkış ağırlığını 2,8 kilograma düşürerek saatte 120 kilometre hız ve en az 5 kilogram nitelikli mühimmat hedefine ulaştıklarını dile getiren Öztürk, "Türkkuşu Havacılık Eğitim Merkezi'nde uçağımızın gerekli kalkış iniş testleri, hız denemeleri yapıldı ve başarılı bir şekilde bütün testleri geçti. Hedefi vurmakla alakalı 8-9 sortilik deneme uçuşu gerçekleştirildi. Uçağımızın kamikaze görevine uygunluğu kanıtlanmış oldu. Hedefi ortalama 2 metre sapma payı ile nokta atışı yaparak tamamladık." dedi.

        Öztürk, kamikaze İHA'nın fiber ve ahşap malzemeden ürettiklerini, karbon ve gövdesini fiberden yaptıklarında savunma sanayisinde istenen 120 kilometre üzeri, 180 kilometreye kadar olan hızlara dayanıklı hale geleceğini anlattı.

        Bu kapsamda çalışma ve geliştirmelerinin sürdüğünü kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

        "İçten yanmalı motorla hedeflediğimiz 1 saatlik uçuşu ve 2 kilogramlık nitelikli mühimmat taşıma kapasitesini yakaladığımızı gözlemledik. Toplam uçuş ağırlığı gövde güçlendirmesiyle 12 kilograma kadar artacak, bu da uçuşun başarılı gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. İHA atölyemizde günümüz şartlarına ayak uydurmak istiyoruz. Uçağımız yapacağımız çalışmalarla halihazırda yurt dışında üretilen ürünlerle rekabet edebilecek duruma gelecektir. Kamikaze Alfa Kurt gibi nitelikli İHA, savunma sanayimizin önemli parçalarından biri olacaktır."

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise üniversitenin öz kaynaklarıyla geliştirilen kamikaze İHA'nın test uçuşlarındaki başarılardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Proje ekibindeki öğrenciler de savunma sanayisinde yerli üretime yönelik bu çalışmada yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

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