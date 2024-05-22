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        Osmanelili ortaokul öğrencisi Aybike, Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan aldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) giren Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aybike Altıntaş, 500 tam puan aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:10
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        Osmanelili ortaokul öğrencisi Aybike, Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan aldı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) giren Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aybike Altıntaş, 500 tam puan aldı.

        Aybike Altıntaş, yaptığı açıklamada, gece gündüz ders çalışarak sınava hazırlandığını belirterek, başarısında payı olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

        Dersi iyi dinlemesi ve evde tekrarlar yapmasının başarısında önemli etkisinin olduğunu bildiren Altıntaş, "Sınavda güzel bir sonuç elde ettim. Bu şekilde aileme de katkıda bulunarak sevinmelerini sağladım. Bir sınavda başarılı olmak isteyen varsa ilk başta konu odaklı çalışması gerekir. Çünkü konu tam olarak anlaşılmazsa sorular ne kadar kolay da gelse doğru cevabı veremeyebilirler. Bu yüzden konu anlatımlarını iyi anladıktan sonra mutlaka soru çözmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş de Aybüke Altıntaş’ın ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencinin başarılarının devamını diledi.

        Döş, "Bu tür başarılar, Osmaneli’nin eğitimdeki kalitesini ve öğrencilerin potansiyelini gözler önüne seriyor.” dedi.

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