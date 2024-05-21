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        Bilecik'te kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:04 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:04
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        Bilecik'te kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi SGK mevkisinde Oktay Ç. idaresindeki 11 AAP 700 plakalı kamyon ile Mustafa A. yönetimindeki 11 ABV 494 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan Mustafa A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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