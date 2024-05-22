Bilecik'te, bursluluk sınavında 500 puan alan öğrenciler Vali Aygöl tarafından ağırlandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 21 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alan 6 öğrenciyi makamında kabul etti.

Kentteki çeşitli ortaokullarda öğrenim gören Aybike Altıntaş, Aynur Karakaya, Mahmut Eymen Yücel, Yiğit Buğra Toros, Ömer Semih Yetim ve Osman Uslu'yu kutlayan Vali Aygöl, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Aygöl, daha sonra öğrencilere tebrik belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

Vali Şefik Aygöl, gazetecilere, öğrencilerin başarıları sayesinde gurur duydukları bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Bileciklilerin eğitimi önemseyen insanlar olduğunu vurgulayan Aygöl, şöyle konuştu:

"Biz de sene başında hem eğitim camiası hem de tüm unsurların içinde olduğu güzel bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay sonucunda, 46 maddelik Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programını (BİL-EN) hazırladık. Bugün bunun meyvelerini almaktan çok memnunuz. Nisan ayında bir bursluluk sınavı yapıldı ve bu sınava 1 milyonun üzerinde öğrenci katıldı. 70 bin civarında öğrenci burs almaya hak kazandı. İlimizde de 6 yavrumuz, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi seçildi."