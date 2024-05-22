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        Bilecik'te, bursluluk sınavında 500 puan alan öğrenciler Vali Aygöl tarafından ağırlandı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 21 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alan 6 öğrenciyi makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:06
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        Bilecik'te, bursluluk sınavında 500 puan alan öğrenciler Vali Aygöl tarafından ağırlandı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 21 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alan 6 öğrenciyi makamında kabul etti.

        Kentteki çeşitli ortaokullarda öğrenim gören Aybike Altıntaş, Aynur Karakaya, Mahmut Eymen Yücel, Yiğit Buğra Toros, Ömer Semih Yetim ve Osman Uslu'yu kutlayan Vali Aygöl, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Aygöl, daha sonra öğrencilere tebrik belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

        Vali Şefik Aygöl, gazetecilere, öğrencilerin başarıları sayesinde gurur duydukları bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

        Bileciklilerin eğitimi önemseyen insanlar olduğunu vurgulayan Aygöl, şöyle konuştu:

        "Biz de sene başında hem eğitim camiası hem de tüm unsurların içinde olduğu güzel bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay sonucunda, 46 maddelik Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programını (BİL-EN) hazırladık. Bugün bunun meyvelerini almaktan çok memnunuz. Nisan ayında bir bursluluk sınavı yapıldı ve bu sınava 1 milyonun üzerinde öğrenci katıldı. 70 bin civarında öğrenci burs almaya hak kazandı. İlimizde de 6 yavrumuz, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi seçildi."

        Edebali Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Aynur Karakaya ise düzenli ve istikrarlı çalışmanın önemine değindi.

        Sınavlara hazırlık sürecinde pes edilmemesi gerektiğini dile getiren Karakaya, "Hiç ümidimi kaybetmeden sürekli test çözdüm. Okuldan geldiğimde derslerimi tekrar ederek bilgilerimi aklımda kalıcı tutabildim. Arkadaşlarıma ümitlerini kaybetmemelerini tavsiye ederim. Çok çalışmalılar." dedi.

        Bozüyük ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mahmut Eymen Yücel de öğretmeninin sözünden çıkmadığını ifade ederek, düzenli çalışmayla herkesin bu puanı alabileceğini anlattı.

        Aygöl, konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, okul müdürleri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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