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        Bilecik'te TÖMER ve ortaokul öğrencileri buluştu

        Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) Programı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:34
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        Bilecik'te TÖMER ve ortaokul öğrencileri buluştu
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        Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) Programı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri bir araya geldi.

        BŞEÜ'den yapılan açıklmada, TÖMER öğrencilerinin, dil becerilerini geliştirmek ve kültürel alışverişte bulunmak amacıyla kurdukları 'Konuşma Kulübü'nün Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencileriyle buluşarak, İngilizce pratik yapma fırsatı sunarken kendilerinin de Türk kültürü hakkında bilgi edinme şansı buldukları kaydedildi.

        Kulüp faaliyetlerinin öğrenciler arasında sadece dil becerilerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel anlamda da köprülerin kurulmasına da olanak sağladığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

        "Ortaokul öğrencileri, yabancı dil pratiği yaparak dillerini geliştirirken üniversitemiz öğrencileri, Türkiye'nin zengin kültürel mirasıyla daha yakından tanışma imkânı buldu. BİL-EN Programı çerçevesinde yürütülen bu iş birliği, her iki grubun da sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmakta ve Bilecik'te kültürlerarası diyalog ve anlayışın gelişmesine önemli bir adım atmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler, bu tür etkileşimlerin eğitim süreçlerine olumlu etkilemektedir."

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