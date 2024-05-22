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        Bilecik'te yöresel lezzetler tanıtıldı

        Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kente ait lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:16
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        Bilecik'te yöresel lezzetler tanıtıldı
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        Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kente ait lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenledi.

        Bilecik Müzesi'nin bahçesindeki programda belediyeler, kaymakamlıklar, özel kuruluşlar ve kadın kooperatiflerince hazırlanan şehre özgün "bıldırcın kebabı", "linga tatlısı", "oğlak kapama", "Yörük pilavı" ve "ayva lokumu" gibi yiyecekler katılımcılara tattırıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, açılışta yaptığı konuşmada, Türk mutfağının binlerce yıllık kültür, gelenek ve tecrübenin zengin bir eseri olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının bu kültürün tanıtılmasına büyük katkısı olduğunu vurgulayan Bircan, şu ifadeleri kullandı:

        "Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri, kaliteli tohumları, doğal malzemeleri ile atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir olmasına ve farklı kültürlerce şekillenen zengin geçmişine dikkati çeken Türk Mutfağı Haftası'nı bizler de birçok medeniyete ev sahipliği yapan, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’te 100'e yakın yemeğimizle tanıtmayı hedefliyoruz. Bizlere miras kalan bu köklü gastronomi ve yemek kültürümüzü nesilden nesile aktarmayı hedefliyoruz."

        Kurdele kesiminin ardından Vali Şefik Aygöl ile beraberindekiler, stantları gezerek yiyecekleri tattı.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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