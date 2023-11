Bilecik'te AK Parti'li gençler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, sessiz yürüyüşün ardından parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan, mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran gençler olarak toplandıklarını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu vurgulayan, şöyle konuştu:

"Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları suspus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Cumhurbaşkanımızın izinde, her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek #SayStop diyerek haykırıyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.