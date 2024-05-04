Bilecik'te düğün salonunda yangın çıkınca kına eğlencesi sokakta tamamlandı

Sokakta devam eden eğlenceye kısa süreliğine bir itfaiye eri de eşlik etti.

Eğlencenin yarım kalmasını istemeyen davetliler, soğuk havaya rağmen düğün salonunun önünde bir süre davul zurna eşliğinde oynadı.

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