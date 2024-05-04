Migreninizin 10 olası sebebi: Geçmeyen migren atakları için ne yapılabilir?

5. KAFEİN (VEYA KAFEİNİN ÇEKİLMESİ)

Eğer kafein aşığıysanız, aslında migreninizin nedeni de bu olabilir (her ne kadar bazı insanlar ara sıra baş ağrısını hafifletmek için kafein kullansa da).

Kafeinin migrene yol açmasının nedeni tam olarak açık değildir, ancak bunun nedeni beyninizde doğal olarak bulunan adenozin adlı maddeyi etkilemesi olabilir; migren atağı sırasında artan da aslında aynı maddedir.