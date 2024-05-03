Pazaryeri'nde muhtarlar e-Devlet ve MAKS hakkında bilgilendirildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik e-Devlet ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve muhtar bilgi sistemleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak tarafından 6 mahalle, 24 köy muhtarına e-Devlet, MAKS, Muhtar Bilgi Sistemi, evlendirme memurluğu ve eski kimlik kartlarının yenilenmesi konularında eğitim verildi.

Çırak, muhtarların vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim kademesi olması itibarıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki rolünün büyük olduğunu belirterek, "Muhtar Bilgi Sistemi, muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamda ilgili makamlara iletilmesi bakımından çok daha hızlı ve yararlı bir sistem." dedi.