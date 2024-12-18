Vali Şefik Aygöl, Demirköy sakinleriyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Köydeki altyapı ve yol bakım çalışmalarının ele alındığı ziyarette vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Aygöl, yaptığı açıklamada, bu tür çalışmaların köyün daha yaşanılabilir hale gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Aygöl, iyi bir altyapının, köy halkının yaşam kalitesini artıracağına dikkati çekti. Ayrıca, köy ekonomisinin güçlendirilmesi için tarım ve hayvancılığı destekleyen projelerin hayata geçirilmesi gerektiği kaydedilen ziyarette Aygöl, köyün ekonomik potansiyelinin artırılması için gerekli adımların atılmasının önemine değindi.