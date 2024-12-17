BŞEÜ kadın ve erkek voleybol takımları, bölgesel müsabakalarda 3'üncü ve 4'üncü oldu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) kadın ve erkek voleybol takımları, Voleybol Bölgesel Grup Müsabakaları'nda 3'üncülük ve 4'üncülüğü elde etti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) kadın ve erkek voleybol takımları, Voleybol Bölgesel Grup Müsabakaları'nda 3'üncülük ve 4'üncülüğü elde etti.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024-2025 Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen karşılaşmalarda BŞEÜ kadın ve erkek voleybol ekipleri, ESOGÜ, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi takımlarıyla mücadele etti.
Müsabakalarda erkek voleybol takımı 3'üncü, kadın voleybol takımı ise 4'üncü oldu.
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