Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selbükü köyünde aranan kişilerin yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçtan toplam 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer B'yi (33) yakaladı.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
