        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:34 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:34
        Bilecik'te, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selbükü köyünde aranan kişilerin yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçtan toplam 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer B'yi (33) yakaladı.

        Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

