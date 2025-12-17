Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 22:14 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:14
        Çarşı Mahallesi Saraycık Kavşağı yol ayrımında, arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki M.V. (48) idaresindeki tıra, A.H. (69) yönetimindeki 11 AAT 693 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Yusuf Yetim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontroll​​​​​​​ü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

