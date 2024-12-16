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        Anadolu Kadınları Derneği, "Yerli Malı Haftası"nda anaokulu öğrencileriyle buluştu

        Bozüyük Anadolu Kadınları Derneği, "Yerli Malı Haftası"nda anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:21
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        Anadolu Kadınları Derneği, "Yerli Malı Haftası"nda anaokulu öğrencileriyle buluştu
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        Bozüyük Anadolu Kadınları Derneği, "Yerli Malı Haftası"nda anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Anadolu Kadınları Derneği, Bozüyük Devlet Hastanesi Anaokulu'nun daveti üzerine çocuklarla buluşarak, geleneksel kıyafetleriyle halk oyunları gösterisinde bulundu.

        Dernek Başkanı Nurcan Özçakır, çocukların kültürlerine olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Bu tür etkinliklerin, kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğunu ifade ederek, "Bizler, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Kültürel miraslarımızı yaşatma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Miniklerin meraklı soruları ve heyecanlı bakışları ile kültürümüzü anlattık. Kıyafetlerimiz ve halkoyunu gösterimizle, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya vesile olduk." dedi.

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