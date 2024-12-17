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        Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başladı

        Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:08
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        Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başladı
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        Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunabilmek için inşa edilen yeni bina, modern altyapısı ve geniş hizmet yelpazesiyle dikkati çekiyor.

        Birey ve topluma yönelik sağlık risklerini belirlemek, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla oluşturulan merkezin yeni binası, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yer alıyor.

        Gebe bilgilendirme sınıfı, üreme sağlığı ve aile planlaması, psikolojik sosyal destek, çocuk gelişimi, kişiye özel beslenme programı, fiziksel aktivite ve egzersiz ile sigara bırakma danışmanlığı gibi hizmetler sunulan kurumda ayrıca Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) bulunuyor.

        Tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu merkezden yararlanmak isteyen vatandaşlar, randevularını aile hekimleri aracılığıyla ya da doğrudan başvuru yoluyla oluşturabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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