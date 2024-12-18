Bilecik Valisi Aygöl, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

Gençlere olan güvenin toplum nezdinde her geçen gün arttığını ifade eden Şefik Aygöl, eğitimle güçlenen bireylerin toplumun kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Aygöl, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı, öğretmenler ile toplantı düzenledi.

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