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        Bilecik Valisi Aygöl, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:13
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        Bilecik Valisi Aygöl, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokuluna ziyarette bulundu.

        Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Aygöl, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı, öğretmenler ile toplantı düzenledi.

        Ziyaretteki konuşmasında öğretmenlerin eğitim sürecindeki rolüne dikkati çeken Aygöl, gençlerin de ülkenin geleceğini inşa etmede büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

        Gençlere olan güvenin toplum nezdinde her geçen gün arttığını ifade eden Şefik Aygöl, eğitimle güçlenen bireylerin toplumun kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un da yer aldığı ziyaret, öğretmenlerle fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

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