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        BŞEÜ ile Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "işbirliği protokolü" imzalandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İşbirliği"ne yönelik protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:54 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:04
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        BŞEÜ ile Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "işbirliği protokolü" imzalandı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İşbirliği"ne yönelik protokol imzalandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un imzaladığı protokolle, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanarak topluma kazandırılması ve suç işlemelerinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Bu kapsamda iyileşme odaklı çalışmalar ile planlı projelerin yürütüleceği ifade edilen açıklamada, söz konusu protokolle yükümlüler ile eski hükümlüler için farklı iyileştirme faaliyetlerinin sunulması ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik geliştirici programların hazırlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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