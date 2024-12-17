BŞEÜ ile Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "işbirliği protokolü" imzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İşbirliği"ne yönelik protokol imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un imzaladığı protokolle, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanarak topluma kazandırılması ve suç işlemelerinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.