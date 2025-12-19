Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesinde görev değişimi

        Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Mehmet Şah Yüce atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:09 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:09
        Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesinde görev değişimi
        Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Mehmet Şah Yüce atandı.

        Hastane Müdürü Oğuzhan Hupal'ın Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine atanmasının ardından boşalan göreve, daha önce Gölpazarı Devlet Hastanesinde hastane müdürü olarak görev yapan Mehmet Şah Yüce getirildi.

        Yüce, yaptığı açıklamada, Pazaryeri ilçesinde görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hastanemizde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için özveriyle çalışacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

