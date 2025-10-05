Bilecik'te 17 bin 48 dekar alanda domates üretiliyor

Bilecik'te 17 bin 48 dekar alanda domates üretildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki 17 bin 48 dekar alanda yetiştirilen ürünün en çok 10 bin 660 dekarla Osmaneli ilçesinde üretildiği belirtildi.

Açıklamada, bu alanların 14 bin 440 dekarında sofralık, 2 bin 608 dekarında ise salçalık domates yetiştirildiği duyuruldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı köyünde domates hasadına katıldı.

Vali Sözer, daha sonra vatandaşlarla sohbet edip salça yaptı.