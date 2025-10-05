Bilecik'te 17 bin 48 dekar alanda domates üretiliyor
Bilecik'te 17 bin 48 dekar alanda domates üretildiği bildirildi.
Bilecik'te 17 bin 48 dekar alanda domates üretildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki 17 bin 48 dekar alanda yetiştirilen ürünün en çok 10 bin 660 dekarla Osmaneli ilçesinde üretildiği belirtildi.
Açıklamada, bu alanların 14 bin 440 dekarında sofralık, 2 bin 608 dekarında ise salçalık domates yetiştirildiği duyuruldu.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı köyünde domates hasadına katıldı.
Vali Sözer, daha sonra vatandaşlarla sohbet edip salça yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.