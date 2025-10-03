Habertürk
    
      
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:09 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:09
        Bilecik'te kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bozüyük-Bursa kara yolunun Çarşı Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde Bursa istikametinde seyreden Halis B. (59) idaresindeki 16 Y 2764 plakalı çekici, M.E'nin kullandığı 01 ZD 938 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazanın etkisiyle çekicinin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, itfaiye ve sağlık görevlilerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan çekicinin sürücüsü, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

