Bilecik'te kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bozüyük-Bursa kara yolunun Çarşı Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde Bursa istikametinde seyreden Halis B. (59) idaresindeki 16 Y 2764 plakalı çekici, M.E'nin kullandığı 01 ZD 938 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle çekicinin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, itfaiye ve sağlık görevlilerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan çekicinin sürücüsü, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
