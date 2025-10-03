Bilecik'te kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan çekicinin sürücüsü, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın etkisiyle çekicinin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.