        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:24
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda şüpheli yakalandı
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün mamulü imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik araca operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 11 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

