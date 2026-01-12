Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda şüpheli yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün mamulü imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik araca operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 11 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
