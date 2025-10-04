Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
E.K'nin kullandığı 06 H 4821 plakalı su tankeri, Yeşilyurt-İçköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçip devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.