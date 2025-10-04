Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        E.K'nin kullandığı 06 H 4821 plakalı su tankeri, Yeşilyurt-İçköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçip devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bozüyük ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü
        Bilecik'te kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü
        Bakan Kacır: Çelik sektöründe Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sıradayız (2)
        Bakan Kacır: Çelik sektöründe Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sıradayız (2)
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bilecik'te çelik fabrikasının açılış töre...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bilecik'te çelik fabrikasının açılış töre...
        Bakan Kacır: Çelik sektöründe Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sıradayız
        Bakan Kacır: Çelik sektöründe Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sıradayız
        Bilecik'te gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
        Bilecik'te gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
        Bilecik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bilecik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı