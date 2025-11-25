Bozüyük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Program öğretmenler arası turnuvalarda ödül almaya hak kazanan öğretmenlere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün mesajlarını ilettiği program, öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinliklerle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları geleceğe hazırlama mesleği olduğunu söyledi.

