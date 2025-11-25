Habertürk
        Bozüyük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Bozüyük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Metristepe Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:14
        Bozüyük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Metristepe Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında, görsel sanatlar öğretmeni Ferda Tankuş tarafından hazırlanan "Öğretmenin Rengi" adlı resim sergisi sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları geleceğe hazırlama mesleği olduğunu söyledi.

        Öğretmenlerin, eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları olduğunu belirten Çetinkaya, "Öğretmenler, istikbalimizin mimarıdır." dedi.

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün mesajlarını ilettiği program, öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, ilçe protokolü, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

        Program öğretmenler arası turnuvalarda ödül almaya hak kazanan öğretmenlere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

