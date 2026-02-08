Habertürk
        Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 15:24 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:24
        Bilecik'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada Vezirhan beldesi Mahan Mahallesi'nde 4 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi (38) yakaladı.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

