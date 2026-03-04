Canlı
        Haberleri

        KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Bilecik'te seminer verdi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Bilecik'te "Diplomasinin Kodları: Bir Büyükelçinin Kariyer Notları" konulu seminer verdi.

        Giriş: 04.03.2026 - 15:34
        Korukoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Kıbrıs'ın tarihi süreci, bağımsızlık mücadelesi ve devletin kuruluş aşamaları konularında bilgi verdi.

        KKTC'nin diplomatik alanda attığı stratejik adımları ve uluslararası ilişkilerdeki güncel durumunu aktaran Korukoğlu, büyükelçilik ve hariciye kariyeri hedefleyen öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, başarılı bir diplomatın sahip olması gereken donanımlar, dil bilmenin önemi ve stratejik düşünme becerisi üzerine tecrübelerini aktardı.

        Korukoğlu, seminerin ardından BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı ziyaret etti.

