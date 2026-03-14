Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi. Hasan Şen'in (67) kullandığı 11 EK 280 plakalı traktör, Paşapınarı mevkisinde Şen'in kendisine ait kiraz bahçesini sürerken devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kaza yerindeki incelemelerin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

