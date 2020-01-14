Başkan Bakkalcıoğlu’ndan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

Bozüyük Belediyesi tarafından 8 adet amatör futbol kulübü için temin edilen spor malzemeleri kulüp yöneticilerine düzenlenen tören ile teslim edildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından Yeşilyurtspor, Güneşspor, Akpınarspor, İçköyspor, Bozhüyük Spor, 4 Eylül Spor, Kandilli Spor ve Cihangazi Spor Kulüpleri’nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda temin edilen futbol topu, antrenman hunisi, antrenman kapağı, merdiveni, tozluk, yağmurluk, şorttişört takımı, kaleci eldiveni ve slalom gibi antrenman malzemeleri ile eşofman takımı, forma gibi çeşitli malzemeler kulüp yöneticilerine teslim edildi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen malzeme teslim törenine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte kulüp yöneticileri katıldı. Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini, onlardan hiçbir zamanda desteklerimizi esirgemeyeceklerini belirterek tüm amatör spor kulüplerine ve sporcularına başarılar diledi. Kulüp yöneticileri de Başkan Bakkalcıoğlu’na yardım ve destekleri nedeni ile teşekkür ettiler. Malzeme teslim töreni hep birlikte hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

BİLECİK 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:45

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