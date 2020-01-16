CHP Bozüyük İlçe Teşkilatından Başkan Şahin’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Esel ve beraberindeki üyelere teşekkür etti. Başkan Esel ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Başkan Şahin, konuklarına çalışmalarında başarılar diledi.

İlçe Başkanı Esel de Başkan Şahin’e konukseverliği dolayısıyla teşekkür etti.

BİLECİK 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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