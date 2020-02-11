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Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı sonunda açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde şubat ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların beldemize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı sonunda açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde şubat ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların beldemize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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