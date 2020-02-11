Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı sonunda açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde şubat ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların beldemize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi.
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