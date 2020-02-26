Başkan Suer'den Rektör Taş'a ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Taş, ziyaretten dolayı Başkan Suer'e teşekkür ederek, "Bugün ziyaretimize şirin Gölpazarı ilçemizin Belediye Başkanı Hayrı bey ziyaretimizde bulundu. Kendileri ile Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu ile alakalı birkaç konu görüştük" dedi.

Ziyaret sonundan Başkan Suer, Osmanlıca yazılmış İstiklal Marşı tablosu hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.