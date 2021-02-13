Yenipazar Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt görevine başladı

Bilecik'in Yenipazar İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Muhammed Raşit Kurt göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca Yenipazar Kaymakamlığına vekaleten 108'inci dönem Balıkesir Kaymakam Adayı Muhammed Raşit Kurt atanmıştı. Kurt, göreve başlarken, ilçe protokolü hayırlı olsun ziyaretlerine başladı. 4 Kasım 1993 Bursa doğumlu olan Kaymakam Kurt, ilk ve orta öğrenimini Bursa ve Balıkesir’de tamamladı. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mesleki kariyerine 2018 yılında bankacılık sektöründe başlayan Kaymakam Kurt, bir süre Sosyal Güvenlik Kurumunda Denetmen Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının açmış olduğu Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi başkanlığında İçişleri Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 9 Kasım 2019 tarihinde yapılan İçişleri Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Balıkesir Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başladı. İl Merkez Stajı sonrasında Çorum/Sungurlu ve Ankara/Ayaş ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını tamamlayan Kaymakam Kurt, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Tekirdağ ve Kastamonu illerinde teftiş stajı yaptı. Kaymakam Kurt son olarak, İçişleri Bakanlığı'nca Yenipazar Kaymakamlığına vekaleten atandı.

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