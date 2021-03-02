Bozüyük'te öldürdü, Kütahya´da yakalandı

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Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´in Bozüyük ilçesinde Sani Kolcu´yu (52) tabancayla vurarak öldüren Ramazan Ç., Kütahya´da yakalandı.

Bozüyük ilçesinde yaşayan Sani Kolcu, 25 Şubat günü, 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak´ta tabancayla vuruldu. Kolcu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, şüphelinin Ramazan Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonunda da Ramazan Ç., Kütahya´da yakalanarak, gözaltına alındı. Bozüyük ilçesine getirilen Ramazan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Bozöyük Cafer ELMAS

2021-03-02 15:49:18



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