Bilecik tam bir çilek merkezi olacak 140 bin yediveren çilek fidesi toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik tam bir çilek merkezi olacak 140 bin yediveren çilek fidesi toprakla buluştu

İHA

Bilecik tam bir çilek merkezi olacak 140 bin yediveren çilek fidesi toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, müdürlüklerince yürütülen ''Çilek üretimini geliştirme'' projesi kapsamında İl Özel İdaresince yüzde 50 hibe destekli temin edilen 140 bin ''Albion yediveren çilek'' fidesinin toprakla buluştuğunu söyledi.
Vali Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genel meclisi üyeleri ile birlikte Pazaryerine bağlı Güde köyünde 2,5 dönümlük arazide çilek fidesi dikti. Bilecik'te üretilen aroması yüksek çileği Türkiye'ye tanıtmak istediklerini ifade eden İl Müdürü Yoldaş, "Amacımız, ormanları korumak, iyileştirmek, işletmek, orman köylülerini kalkındırmak ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Buna yönelik olarak değişik alternatifleri gündeme getiriyoruz. Arzumuz hedefimiz şu ki, gurbette olan hemşerilerimizi köyleriyle olan bağlarını koparmamaları ve topraklarını değerlendirmeleridir. Son yıllarda köye geri dönüşler başladı. Bugün çilek fidesi dikeceğimiz üreticimiz de inşallah gurbette olan hemşerilerimize örnek olacak. Sezonun bereketli olmasını diliyorum'' dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da proje kapsamında Osmaneli ilçesine 11 dekara 54 bin, Pazaryeri ilçesinde 10.5 dekara 52 bin 500, Bozüyük ilçesine 4.5 dekara 23 bin 500, Yenipazar ilçesine ve merkeze 10 bin olmak üzere 14 bin fidenin İl Özel İdaresinin yüzde 50 hibe desteğiyle temin edilen ''Albion yediveren çilek'' fidesinin dikiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli bireylerin sorunları konuşuldu
YEREL HABERLER Engelli bireylerin sorunları konuşuldu
Özel gereksinimli öğrencilerle video konferans yöntemiyle buluştular
YEREL HABERLER Özel gereksinimli öğrencilerle video konferans ...
Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı Beşiktaşlılar şampiyonluğu buruk kutladı
YEREL HABERLER Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı Beşiktaşlılar ...
Vali Şentürk, Sakarya- Bilecik karayolundaki uygulama noktalarına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Şentürk, Sakarya- Bilecik karayolundaki uygulama ...
Gölpazarı’nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor
YEREL HABERLER Gölpazarı’nda Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor
Ramazan Bayramında anlamlı ziyaretler
YEREL HABERLER Ramazan Bayramında anlamlı ziyaretler
Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı
YEREL HABERLER Kurulan pazarlarda yoğunluk yaşanmadı
Bilecik, Ramazan Bayramında tam kapanmaya hassasiyetle uyuyor Bilecik Valisi Bilal Şentürk: “Vakaları minimum seviyeye indirmek için mücadele ediyoruz” “Bu süreçte Bilecikli hemşerilerimizin evlerinde kalarak göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Bilecik, Ramazan Bayramında tam kapanmaya ...
Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi
YEREL HABERLER Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi