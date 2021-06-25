Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kuruluyor

Bazı fakültelerin kurulması ile bazı yüksekokul ve fakültelerin kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararını onayladı. Şehrimize, hemşerilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl da üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi kurulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.